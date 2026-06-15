Reportan sismo perceptible en el occidente de Cuba

Tomada de Cenais.

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 01:37 p.m. (hora local) de este lunes, y ha explicado que se trata de una réplica del movimiento registrado una semana atrás, perceptible en el occidente del archipiélago.

En un comunicado, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), Servicio Sismológico Nacional, precisó que el sismo de este lunes fue localizado en las coordenadas 22.76 grados de latitud norte y los -85.10 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10 km y con una magnitud de 5.3.

El movimiento fue situado 98 km al noroeste de Mantua, provincia de Pinar del Río.

«Este terremoto constituye una réplica del terremoto de magnitud 6.2 ocurrido el 8 de junio», dijo el Cenais y añadió que es el sismo perceptible No. 7 del año.

Hasta el momento –señala el comunicado del Servicio Sismológico Nacional, emitido a las 2 p.m.–, se han recibido reportes de perceptibilidad en algunas localidades de las provincias de Pinar del Río, La Habana y Artemisa.

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