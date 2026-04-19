Cuba conmemora el aniversario 65 de la Victoria de Girón

El primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó la ceremonia militar y acto político cultural por el aniversario 65 de la Victoria de Girón, en la Ciénaga de Zapata.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB: «#Fidel no solo dirigió la batalla de Playa Girón. ¡Fidel fue y es #Girón! ¡Fidel es esa convicción de que un pueblo unido puede derrotar a un imperio»!.#GirónEsHoy pic.twitter.com/HVaBQYLi1K — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 19, 2026

La actividad inició con la colocación de ofrendas florales a los caídos durante la épica epopeya del pueblo a la que asistió Nemesia Rodríguez, la flor carbonera que inspiró al Indio Naborí su Elegía a los zapaticos blancos.

Junto a los cenagueros en representación de los cubanos dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el ministerio del Interior.

De manera especial, una representación de los combatientes y milicianos de Cienfuegos y Matanzas que participaron en la epopeya, amigos solidarios y las máximas autoridades de la provincia.

Las palabras centrales del acto político- cultural fueron pronunciadas por el secretario de Organización del CCPCC, Roberto Morales Ojeda.