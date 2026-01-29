Cuba: celebran Día del Trabajador Ferroviario

El comandante en jefe Fidel Castro Ruz operó hace 51 años, en esta fecha, una locomotora para dejar inaugurada la reconstrucción de un segmento de 25 kilómetros en la vía central del Ferrocarril, en Placetas, Villa Clara. En aquel acontecimiento, el líder de la Revolución propuso celebrar cada año, el 29 de enero, el Día del Trabajador Ferroviario. Esta vez la sede de la conmemoración fue la Empresa de Aseguramiento de Logísticas, perteneciente a la Unión de Ferrocarriles de Cuba. Estuvieron presentes el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca; el titular del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y otros dirigentes del país. El periodista Bernardo Espinosa, con detalles de la celebración.

 

