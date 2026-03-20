Cuba bajo asedio: Cuba y EE. UU. con diferencias morales en temas bilaterales

La abismal diferencia que existe entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no radica en el poderío militar de este último, sino en la fortaleza moral del primero. En estos días, cuando desde el norteño país llegaban las más diversas versiones sobre negociaciones y acuerdos, convoyadas con amenazas; las autoridades cubanas mantenían la actitud seria, responsable y discreta que se supone sea la que debe prevalecer entre partes dispuestas a hallar, por la vía del diálogo, la solución a sus desacuerdos y discrepancias. Ciertamente, un comportamiento molesto para quienes desconocen la ética y tienen como credo «la ley del más fuerte».