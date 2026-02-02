Cuba avanza en proyectos de baterías para acumulación de energía

La Unión Eléctrica, de conjunto con brigadas del Ministerio de la Construcción y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ejecuta 4 proyectos de emplazamientos de acumulación de energía mediante baterías. Cada uno de 50 megawatts.

Las inversiones se construyen en áreas de subestaciones de 220 kilovoltios, ubicadas en el municipio holguinero de Cueto, en la ciudad de Bayamo, en Granma, y también en el Cotorro, en la capital.

El periodista Bernardo Espinosa tiene detalles de estas infraestructuras, que son parte del Macro-programa de Desarrollo Fotovoltaico.