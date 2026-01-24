CTC moviliza jornada nacional de trabajo voluntario en aniversario de su fundación

Este sábado, en todos los municipios del país, se desarrolló una jornada nacional de trabajo voluntario y productivo convocada por la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en ocasión del aniversario 87 de la organización sindical, motivada además por el 173 natalicio de José Martí y por ser la primera de carácter nacional en el Año del Centenario de Fidel Castro, enfocándose principalmente en huertos, organopónicos y áreas de cultivo semiprotegido en zonas urbanas.

