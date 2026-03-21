Convoy «Nuestra América» entrega carga solidaria a la ELAM

Adack Mendoza y Tara Sheehy, integrantes de la flotilla Global Sumud, entregaron esta tarde maletas con medicamentos e insumos médicos a la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Egresado de la institución en 2008, Mendoza agradeció a Cuba su formación como profesional de la salud y aseguró que los medicamentos donados representan tan solo una pequeña carga de solidaridad en relación con la inmensa obra de internacionalismo que ha brindado la isla a las naciones del mundo.

Adack Mendoza y Tara Sheehy, integrantes de la flotilla Global Sumud.

Junto a Adack, Tara expresó su apoyo a la mayor de las Antillas y comparó este convoy europeo de la solidaridad con la misión de la Global Sumud que visibilizó al mundo el genocidio al pueblo de Gaza.

Otros activistas de movimientos y organizaciones de Europa acompañaron este gesto en una institución que resume los sueños de Fidel de contribuir con la formación de médicos de ciencia y de conciencia para los más necesitados del mundo.

Tomada de Cubadebate. 

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