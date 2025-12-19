Concluyó el sexto periodo ordinario de sesiones de la Décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Con la presencia del General de Ejército Raùl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente cubano, Miguel Dìaz-Canel Bermúdez, clausuró ayer el sexto periodo ordinario de sesiones de la Décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En sus palabras, Díaz-Canel caracterizó el complejo momento que vivimos, marcado por las tensiones internacionales y las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. Hizo énfasis en la guerra económica que se libra contra nuestro pueblo, y nuestra voluntad de avanzar.