Concluye el VI período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular

El VI período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X legislatura, concluyó en la noche de este jueves. Durante la jornada, los diputados se centraron en el tema económico y aprobaron, entre otros documentos, la Ley del Presupuesto del Estado para 2026.

Asistió a la clausura, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, quien había seguido por vídeo-conferencia la agenda parlamentaria de hoy. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunció las palabras de cierre.

