Coloquio Patria continúa en la Estación Cultural de Línea y 18

La V edición del Coloquio Internacional Patria continúa sus sesiones en la Estación Cultural de Línea y 18, en el corazón del Vedado habanero, con un intenso programa que incluye paneles, talleres y presentaciones de libros.

Este jueves, la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman Waugh, resaltó la importancia de comunicar la gestión gubernamental desde la empatía y la identificación con las problemáticas ciudadanas.

Durante su visita por el sitio donde se desarrolla el evento, destacó la relevancia del espacio para intercambiar experiencias que permitan perfeccionar la esfera comunicativa, esencial para una gestión de gobierno efectiva.

V Coloquio Internacional Patria en el Centro Cultural de Línea y 18. Segunda jornada @periodistascuba Foto: Iván Gutiérrez pic.twitter.com/ympcw070Jc — periodistascuba (@periodistascuba) April 17, 2026

Chapman Waugh enfatizó que en la actualidad, el avance tecnológico ha facilitado la creación de noticias falsas que, presentadas como informaciones creíbles, son utilizadas por algunos medios internacionales para distorsionar la realidad de países sometidos a agresiones imperiales,

Citó en específico a Cuba como un ejemplo claro y, ante el desafío, insistió en la necesidad de diseñar una comunicación alternativa más integral que alcance directamente a las comunidades.

En el contexto de esta jornada, la periodista Gisela García Rivero, del Canal Cubano de Noticias, estableció comunicación en vivo desde la sede del encuentro.