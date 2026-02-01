Colectivos laborales en La Habana condenan nueva medida del gobierno estadounidense

Las reacciones a esta medida fascista no se han hecho esperar en el mundo y, por supuesto, donde más duele, al interior de nuestro país. Por ejemplo, en colectivos laborales de la capital se suceden mítines de repudio a la nueva escalada anticubana de la camarilla que gobierna a Estados Unidos. De criminal e inhumana, calificaron la medida en el Hospital Universitario General Calixto García, durante un matutino en el que participó el miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del Vigésimo segundo Congreso de la #CTC, Osnay Colina.