Ciren celebra aniversario como referente de las neurociencias cubanas

El Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), institución fundada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz un día como hoy de 1989, celebra un nuevo aniversario consolidado como referencia de las neurociencias en Cuba, con un enfoque multidisciplinario, intensivo y personalizado.

La institución destaca por el uso de tecnologías avanzadas y estrategias médicas de vanguardia para el tratamiento y rehabilitación de trastornos neurológicos, traumatismos cerebrales y enfermedades neurodegenerativas.

Más detalles en video: