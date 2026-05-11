Centro de Biofísica Médica revoluciona la salud con inteligencia artificial

En un mundo donde los algoritmos trascienden su origen como simples fórmulas matemáticas para convertirse en el lenguaje que define nuestra interacción con las máquinas, la inteligencia artificial y la robótica se erigen como aliadas estratégicas para resolver los desafíos más complejos.

Un ejemplo de ello tiene lugar en Santiago de Cuba, en el Centro de Biofísica Médica, institución en la que un equipo de científicos e ingenieros desarrolla aplicaciones innovadoras.

Foto: Tomada de la página en Facebook del centro científico