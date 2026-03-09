Cecmed otorga registro sanitario al Nasalferón

El innovador producto cubano Nasalferón, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, obtuvo recientemente el registro sanitario del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed).

Ello marca un avance significativo en la lucha contra las infecciones respiratorias agudas en el país, porque el fármaco se destaca por su facilidad de uso: la administración es nasal, lo que lo convierte en una opción práctica para la población del archipiélago.

