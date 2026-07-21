Capacitan a cuadros y funcionarios para transformaciones económicas y sociales

Como parte del proceso de implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, el Gobierno cubano desarrolló el Seminario Nacional de Preparación, dirigido a cuadros y funcionarios encargados de ejecutar las medidas en Cuba.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, dirigió el encuentro, en el que participaron Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, entre otros dirigentes.

Foto tomada de Cubadebate.