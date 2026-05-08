Canciller cubano denuncia en ABC agresión multidimensional de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves en una entrevista con el medio estadounidense ABC la «agresión multidimensional» que enfrenta la isla por parte del Gobierno de Estados Unidos, la cual, según afirmó, está causando «graves daños a la población cubana».

En declaraciones difundidas a través de su cuenta en X, el canciller detalló que la política de Washington hacia La Habana se manifiesta especialmente a través del «cerco energético» y la reciente Orden Ejecutiva emitida el pasado 1 de mayo, que impone medidas coercitivas secundarias contra sectores estratégicos de la economía cubana.

Ofrecí entrevista al medio estadounidense @ABC. Denuncié la agresión multidimensional del gobierno de #EEUU que enfrenta #Cuba, con graves daños a nuestro pueblo, que se manifiesta especialmente con el cerco energético y la Orden Ejecutiva con medidas coercitivas secundarias del… https://t.co/qX5VYE91VW — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 8, 2026

Rodríguez Parrilla alertó también sobre las «continuas amenazas de intervenir militarmente en la isla», al advertir que la acción podría conducir a «un baño de sangre en Cuba». No obstante, reiteró la disposición de su país al diálogo con el Gobierno estadounidense, «siempre sobre la base del respeto a la soberanía y autodeterminación».

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo se dirige contra cualquier persona o entidad, extranjera o estadounidense, que opere en sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros en Cuba. Como primera medida coercitiva derivada de dicha orden, el Departamento del Tesoro de EE. UU. añadió a las entidades cubanas Gaesa y MoaNickel S. A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designados.

Según la Cancillería cubana, esta medida obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional, que ya enfrenta desde el pasado 29 de enero de 2026 los efectos del bloqueo petrolero que paralizó las exportaciones de combustibles al país.

Agradecemos a la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas por su firme rechazo a la nueva arremetida del gobierno de EEUU contra Cuba 🇨🇺 que profundiza el bloqueo ilegal impuesto a nuestro país hace más de seis décadas. 🔗: https://t.co/IQ9KzFIDII pic.twitter.com/LuQJ8jCl9s — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 8, 2026

Cancillería cubana agradece respaldo internacional

CubaMinrex agradeció este viernes las múltiples muestras de apoyo internacional ante la nueva arremetida del Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) expresó su reconocimiento a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas por su «firme rechazo» a las medidas coercitivas impuestas por la administración estadounidense.