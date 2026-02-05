Canciller cubano Bruno Rodríguez inicia visita oficial a China

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, comenzó este miércoles una visita de trabajo a China.
Así lo informó el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta oficial en la red digital X. Rodríguez Parrilla se reunió con el director de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el encuentro, el canciller reconoció el trabajo y los esfuerzos realizados por esa entidad para con nuestro país.

El diplomático también intercambió con el jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de #China. En la cita, resaltó la importancia que le concede #Cuba al desarrollo integral y sostenible de las relaciones entre ambos países.

