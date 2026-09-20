Bruno Rodríguez participa en Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Estados Unidos

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en el Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Estados Unidos, cita que tuvo lugar en la sede de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas.

Participamos en el Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en EEUU, como parte de nuestra participación en el Debate General del Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Destaqué la importante labor desplegada por nuestro país… pic.twitter.com/c3u25D4bqM — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 19, 2026

Como informó el canciller en X la reunión forma parte del Debate General del Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en su octogésimo primer período de sesiones.