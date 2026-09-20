Bruno Rodríguez participa en Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Estados Unidos

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en el Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Estados Unidos, cita que tuvo lugar en la sede de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas.

Como informó el canciller en X la reunión forma parte del Debate General del Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en su octogésimo primer período de sesiones.

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