Brigada médica cubana reanudó la atención a pacientes en el estado de Miranda en Venezuela

Los miembros de la Brigada Médica Cubana que presta servicios en el Centro de Salud Integral «Salvador Allende» del estado venezolano de Miranda, reanudaron la atención a pacientes, como parte del compromiso con la salud del hermano pueblo.
Los miembros de la Brigada Médica Cubana que presta servicios en el Centro de Salud Integral «Salvador Allende» del estado venezolano de Miranda, reanudaron la atención a pacientes, como parte del compromiso con la salud del hermano pueblo.
Cartelera de hoy
Más vistos