Bicicletada por Girón: ocho ediciones que unen deporte y memoria histórica

Con un acto de despedida en la Plaza de la Revolución, partió este viernes la octava Bicicletada por Girón, una travesía de 216 kilómetros que une la capital cubana con el sitio histórico donde hace 65 años se libró la victoria contra la invasión mercenaria auspiciada por Estados Unidos.

La salida, que reunió a decenas de jóvenes ciclistas y entusiastas del deporte, contó con la presencia de Meivys Estévez, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), quien alentó a los participantes a mantener vivo el espíritu de defensa de la soberanía nacional.

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