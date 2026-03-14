Comercialización de estaciones portátiles de energía en Cuba

La provincia de Ciego de Ávila se beneficia con la comercialización de 466 estaciones portátiles de energía, lo que proporcionará el aumento de generación en el sector residencial y centros vitales del territorio.
Foto tomada de Ciego TV.
La provincia de Ciego de Ávila se beneficia con la comercialización de 466 estaciones portátiles de energía, lo que proporcionará el aumento de generación en el sector residencial y centros vitales del territorio.
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