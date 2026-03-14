Comercialización de estaciones portátiles de energía en Cuba

Tomada de Ciego TV

La provincia de Ciego de Ávila se beneficia con la comercialización de 466 estaciones portátiles de energía, lo que proporcionará el aumento de generación en el sector residencial y centros vitales del territorio.

Foto tomada de Ciego TV.

Foto: Página en Facebook de Juan Mendoza Medina.

Crece aporte de energía fotovoltaica en Cuba

  • Sin comentarios
Para los camagüeyanos el desarrollo de los parques fotovotaicos es una prioridad.
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de Radio Angulo.

La prensa cubana, siempre en Revolución

  • Sin comentarios
Celebran Día de la Prensa Cubana. En el aniversario 134 de la fundación del periódico Patria.
Redacción Caribe
Leer más

Agradece Cuba a México por envío de alimentos ante el bloqueo estadounidense

  • Sin comentarios
Buques de la armada mexicana transportaron alimentos y otros recursos básicos, cumpliendo indicaciones de la Presidenta, Claudia Sheinbaum.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
19:00 CUBAVISIÓN DEPORTES
19:30 DOCUMENTAL
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
● EN VIVO
20:45 INFORMATIVO DE LA CIENCIA CUBANA
21:00 DOCUMENTAL "IRMA CÁCERES CONVERSA CON CUBAPERIODISTAS"

Más vistos

Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU., informó Díaz-Canel

Presidente de Cuba abordará temas de la agenda nacional e internacional

Cuba se mantiene en la búsqueda de alternativas para garantizar la vitalidad del país, afirma Díaz-Canel

La lucha de las mujeres continúa