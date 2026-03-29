Avanza proyecto de combustibles alternativos en Holguín

Proyecto Pyralis

En Holguín, un proyecto incubado por el Parque Científico Tecnológico e Industrial de esa provincia de #Cuba, avanza en la construcción del prototipo de una planta de pirólisis para transformar desechos plásticos en combustibles.

Se trata de Pyralis, una empresa privada de base tecnológica que abre posibilidades para el aprovechamiento de residuos difíciles de gestionar, la generación de energía y el transporte a partir de combustibles alternativos. El periodista Ivan Romero nos cuenta.

Foto tomada de Cubadebate

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