Asistió Díaz-Canel a lanzamiento del proyecto «25 para el 25»

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió al lanzamiento en nuestro país del proyecto “25 para el 25”, una iniciativa de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo distribuir de manera gratuita dos millones y medio de Libros a jóvenes de 15 a 30 años en América Latina.

En la presentación de los primeros ejemplares, en la sede del Capitolio Nacional, participaron dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, así como una representación de la juventud cubana.

Más detalles en video: