Asistió Díaz-Canel a lanzamiento del proyecto «25 para el 25»

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió al lanzamiento en nuestro país del proyecto “25 para el 25”, una iniciativa de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo distribuir de manera gratuita dos millones y medio de Libros a jóvenes de 15 a 30 años en América Latina.

En la presentación de los primeros ejemplares, en la sede del Capitolio Nacional, participaron dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, así como una representación de la juventud cubana.

Más detalles en video:

Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre escalada de agresión contra Venezuela

  • Sin comentarios
Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre escalada de la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Especialistas del Banco Central de Cuba explican objetivos y novedades de mercado cambiario

  • Sin comentarios
Especialistas del Banco Central de Cuba explican objetivos y novedades de mercado cambiario
Esther Liliam González de la Fuente
Leer más

EN VIVO: Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional

  • Sin comentarios
EN VIVO: Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
06:30 Revista Buenos DÍas
09:00 Enlace Nacional
09:30 Debates En El Sexto Periodo Ordinario De Sesiones De La X Legislatura De La Asamblea Nacional Del Poder Popular
● EN VIVO
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
20:45 Cultivar Conciencia

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba