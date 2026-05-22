Actualizan tarifa de compra y venta de energía generada con fuentes renovables

Tomada de Cubadebate.

La edición número 45 de la Gaceta Oficial de la República, publicada este jueves, actualiza la tarifa de compra y venta de energía generada con tecnologías que aprovechan fuentes renovables, con destino al Sistema Eléctrico Nacional.

La normativa establece un valor único, en este caso, $ 90 pesos, por cada kilowatt/hora entregado, en cualquier momento del día.

El beneficio fiscal incluye a personas naturales y actores económicos estatales y NO estatales.

Autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios y de la Unión Eléctrica coinciden en que el incremento de la tarifa constituye una medida que favorece la transición energética con recursos naturales.

Tomada de Radio Progreso.

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