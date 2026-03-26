Activistas solidarios se despiden de Cuba

Este miércoles, #Activistas y solidarios europeos que arribaron hace unos días a La Habana en el vuelo NO230 de la aerolínea Neos despidieron su estancia en la isla con una mezcla de emociones y el firme compromiso de continuar la labor iniciada.

Procedentes de 19 países, entre ellos Italia, España, Francia, Bélgica y Alemania; pudieron constatar de primera mano la «resiliencia» y «creatividad» del pueblo de #Cuba frente a las carencias agravadas por el #Bloqueo estadounidense.

Foto tomada de ACN