Activistas solidarios se despiden de Cuba

Este miércoles, #Activistas y solidarios europeos que arribaron hace unos días a La Habana en el vuelo NO230 de la aerolínea Neos despidieron su estancia en la isla con una mezcla de emociones y el firme compromiso de continuar la labor iniciada.

Procedentes de 19 países, entre ellos Italia, España, Francia, Bélgica y Alemania; pudieron constatar de primera mano la «resiliencia» y «creatividad» del pueblo de #Cuba frente a las carencias agravadas por el #Bloqueo estadounidense.

Foto tomada de ACN

Tomada del periódico Sierra Maestra.

Avanza arribo de kits solares destinados a comunidades aisladas en el oriente de Cuba

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Los envíos forman parte de un proyecto de colaboración internacional, que busca llevar electricidad a territorios del Plan Turquino holguinero,
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Tomada de Cubadebate.

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Numerosas reacciones ha tenido la entrevista que le concediera Miguel Díaz-Canel Bermúdez al politólogo español Pablo Iglesias.
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