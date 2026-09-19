ACNU convoca a participar en edición de su revista dedicada al centenario de Fidel Castro Ruz

Tomada del sitio Fidel Soldado de las Ideas.

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) convoca a sus socios, colaboradores y público en general, residente en Cuba o en el exterior, a participar en la edición del año 2026 de la Revista ACNU dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Esta edición busca resaltar, desde la memoria viva y el análisis riguroso, la trascendencia de su pensamiento al abordar temas globales atendidos por las organizaciones, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas.

La edición pretende, asimismo, contribuir a documentar su interacción con la sociedad civil cubana desde su pensamiento y praxis revolucionaria.

Se recibirán artículos o ensayos que aborden vivencias personales con Fidel Castro Ruz, su proyección hacia los problemas de la sociedad cubana, así como investigaciones sobre sus reflexiones y propuestas en torno a problemáticas acuciantes abordadas por las Naciones Unidas como el desarrollo económico y social, medio ambiente, cambio climático, paz y seguridad internacionales, vínculos entre la paz y desarrollo, derechos humanos, cooperación internacional, etc. Se invita, asimismo, a publicar artículos sobre su participación en foros del Sur Global, como el Movimiento de Países No Alineados y del Grupo de los 77.

La diversidad de enfoques enriquecerá esta publicación encaminada a demostrar el profundo compromiso con el multilateralismo del pensamiento y la obra del líder de la Revolución cubana y, en consecuencia, su estrecho vínculo con los temas atendidos por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas. Igualmente pretende revelar su vasto e intenso quehacer para responder a las necesidades y problemáticas de la sociedad cubana.

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