Venezuela denuncia agresión militar de EE.UU. y decreta estado de Conmoción Exterior

En un comunicado oficial difundido este sábado, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno de Estados Unidos, la cual incluyó ataques aéreos contra localidades civiles y militares. El Gobierno venezolano, confirmando la ilegal arremetida armada por parte de la Casa Blanca, firmó e implementó de inmediato un Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional y ordena pasar a la lucha armada.

  • Sin comentarios
Redacción Caribe
  • Sin comentarios
Redacción Caribe
  • Sin comentarios
Redacción Caribe
