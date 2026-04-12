Sesionará del 16 al 18 de abril V Coloquio Patria con paneles presenciales y talleres virtuales

Del 16 al 18 de abril se celebrará en la Estación Cultural de Línea y 18 el Quinto Coloquio Internacional Patria, dedicado al centenario de Fidel Castro y al aniversario 65 de Playa Girón, según informó la periodista Karla Picart Rodríguez, integrante del Comité Organizador.

El evento reunirá a participantes de una treintena de países y medios como teleSUR y Russia Today, con debates sobre soberanía tecnológica e inteligencia artificial, combinando paneles presenciales y talleres virtuales.

Convocado por la Unión de Periodistas de Cuba, Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, el Coloquio se perfila como un espacio para fortalecer la articulación comunicacional frente a la escalada hostil del imperialismo y abordará temas como la soberanía tecnológica, la inteligencia artificial y nuevos proyectos de cooperación, combinando paneles presenciales con siete talleres virtuales para garantizar la participación desde todas las provincias.

Según informó Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec, el encuentro aspira a convertirse en un “Girón comunicacional” que contribuya a la invulnerabilidad de Cuba en la batalla mediática, e incluirá además la inauguración de la sede definitiva del proyecto Patria y actividades para niños y adolescentes durante la Semana de la Victoria.