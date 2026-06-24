Restos del comandante de la Revolución Ramiro Valdés descansarán en el Conjunto Escultórico «Ernesto Che Guevara»

El Mausoleo a combatientes del Frente de Las Villas, en el Conjunto Escultórico «Ernesto Che Guevara», de la ciudad de Santa Clara, será el lugar donde descansarán los restos del histórico combatiente de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. En cumplimiento de su última voluntad, las cenizas del héroe y patriota revolucionario estarán junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico. La ceremonia con honores militares, tendrá lugar en la mañana del jueves 25 de junio, en el sagrado recinto de la Patria.