Reportan sismo perceptible en Guantánamo y Santiago de Cuba

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un terremoto reportado como perceptible a las 4:56 a.m, localizado en las coordenadas 19.85 grados de latitud norte y los 75.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 30.0 km y con una magnitud de 5.3, situado a 30 km al sureste de Imías, provincia de Guantánamo.