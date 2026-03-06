Reportan sismo perceptible en Guantánamo y Santiago de Cuba

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un terremoto reportado como perceptible a las 4:56 a.m, localizado en las coordenadas 19.85 grados de latitud norte y los 75.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 30.0 km y con una magnitud de 5.3, situado a 30 km al sureste de Imías, provincia de Guantánamo.
Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Este es el tercer sismo perceptible del año, informa el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

Avanza investigación sobre frustrado intento de infiltración terrorista

  • Sin comentarios
Avanza investigación sobre frustrado intento de infiltración terrorista. Autoridades estadounidenses trasladan disposición de cooperar.
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de Tribuna de La Habana.

Chequean recuperación del Sistema Eléctrico en La Habana

  • Sin comentarios
La vice primera ministra, Inés María Chapman, recorrió, junto a las autoridades políticas y gubernamentales de La Habana, sitios de interés social afectados tras la caída del sistema electroenergético nacional.
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de Cubadebate

Analizan proyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra en Cuba

  • Sin comentarios
Presidida por el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, la sesión contó además otras autoridades del Parlamento y el Gobierno.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
06:30 Revista Buenos DÍas
09:00 Enlace Nacional
● EN VIVO
09:30 La Epopeya De Angola
10:00 Documental ¨presencia"
10:30 Entrevista

Más vistos

Cuba revela nuevos detalles sobre el intento de infiltración armada con fines terroristas

Céspedes del siglo XXI

Intelectuales y artistas cubanos condenan agresión contra Irán

Iraníes salieron a las calles este domingo en respaldo a la Revolución Islámica