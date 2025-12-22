Rememoran gesta de los maestros voluntarios en su 65 aniversario

Este 2025 marca el 65 aniversario de la gesta en que los primeros maestros voluntarios, respondiendo al llamado del Comandante en Jefe Fidel Castro, ascendieron a las montañas orientales para enseñar a leer y a escribir, llevando la luz de la educación a los lugares más recónditos del archipiélago.

Entre los más de 3 mil jóvenes que dieron ese paso al frente se encontraban Eulalia y Humberto, cuya historia personal, recogida hoy por nuestro noticiero, simboliza el legado imperecedero de sacrificio y amor pedagógico de aquel ejército de alfabetizadores que cambió para siempre el destino cultural de la nación.

