Reciben en Cuba a combatientes heridos en agresión contra Venezuela

Arribaron a suelo patrio los combatientes cubanos heridos durante la reciente agresión militar de los Estados Unidos contra un hermano pueblo latinoamericano, acto que incluyó el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. En el emotivo recibimiento participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, todos miembros del Buró Político del PCC, junto a otros dirigentes del Partido, el Gobierno y jefes de ambas instituciones armadas.