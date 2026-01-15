Reciben en Cuba a combatientes heridos en agresión contra Venezuela

Arribaron a suelo patrio los combatientes cubanos heridos durante la reciente agresión militar de los Estados Unidos contra un hermano pueblo latinoamericano, acto que incluyó el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. En el emotivo recibimiento participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, todos miembros del Buró Político del PCC, junto a otros dirigentes del Partido, el Gobierno y jefes de ambas instituciones armadas.

Reconocen a colectivos y trabajadores del sector energético en Cuba

  • Sin comentarios
Reconocen a colectivos y trabajadores del sector energético en Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Apoya ALBA-TCP defensa de la soberanía de Cuba

  • Sin comentarios
Apoya ALBA-TCP defensa de la soberanía de Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Conmemoran este 15 de enero el Día de la Ciencia Cubana

  • Sin comentarios
Conmemoran este 15 de enero el Día de la Ciencia Cubana
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
06:00 Revista Especial
● EN VIVO
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
20:45 Cultivar Conciencia
21:00 Noveno Inning
21:30 La Epopeya De Angola

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba