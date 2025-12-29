Realizan ferias agropecuarias en municipios granmenses

En medio del complejo escenario socioeconómico que vive el país el sector de la agricultura de la provincia de Granma se articula de conjunto con los nuevos actores económicos y empresas del territorio para la concreción de una feria agropecuaria con ofertas variadas para las familias en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución. La misma tuvo lugar en los trece municipios granmenses. En la capital provincial, contó con la presencia de las principales autoridades políticas y de gobierno, encabezada por la primera secretaria del partido Yudelkis Ortiz Barceló y la Gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez.