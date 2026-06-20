Avanzan trabajos finales en termoeléctrica Guiteras y prevén su reincorporación al SEN este domingo

Brigadas de la Empresa de Mantenimientos a Centrales Eléctricas y de la propia termoeléctrica Antonio Guiteras ejecutan desde este sábado la fase final de los trabajos encaminados a la solución de la avería reportada en la caldera de la unidad térmica matancera, una de las de mayor capacidad del país y clave para la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

La intervención, que se desarrolla con carácter intensivo y bajo estrictos parámetros técnicos, cuenta además con la participación de equipos multidisciplinarios integrados por profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana y expertos de la Unión Eléctrica, quienes aportan su experiencia y conocimientos para garantizar la calidad y durabilidad de las reparaciones.

Directivos de la instalación informaron al Canal Caribe que, de resultar satisfactorias las comprobaciones de parámetros finales y la prueba hidráulica previstas para la próxima noche y madrugada, la termoeléctrica pudiera volver al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante la jornada del domingo, lo que contribuiría de manera significativa a aliviar la actual contingencia energética que afecta al país.

La Guiteras constituye un activo estratégico para la generación de electricidad en la región occidental y su pronta recuperación es prioridad para el sector energético cubano, que ha movilizado todos los recursos humanos y materiales disponibles para acortar los plazos y minimizar el impacto de la avería en el servicio eléctrico a la población.

Las labores han transcurrido conforme a lo planificado y los especialistas mantienen un ritmo acelerado para cumplir los cronogramas, a la vez que se realizan los chequeos técnicos necesarios que aseguren la fiabilidad y seguridad de la unidad una vez que entre en operación.