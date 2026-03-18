Radiocuba amplía cobertura de televisión digital en La Habana

La División de Radiocuba en La Habana anuncia una significativa mejora en la cobertura de los servicios de televisión digital, que se expande ahora más zonas de la capital cubana.

De acuerdo con la nota, emitida a través del perfil en Facebook de la entidad, la señal se emite desde la Torre de K, ubicada en 23 y K, en el corazón del Vedado, lo que representa un avance importante para los televidentes.

Los habitantes de Plaza de la Revolución y los municipios aledaños pueden reorientar sus antenas receptoras hacia la Torre de K y realizar nuevamente una búsqueda manual o automática de los canales digital 24, 48 y 50.

Esta señal, optimizada, resulta accesible en varios municipios de La Habana, con el objetivo de facilitar el acceso a una programación más amplia y variada.

Radiocuba recuerda a los usuarios que todos deben realizar la búsqueda de canales a través de sus dispositivos, y aquellos que se encuentren dentro del área de cobertura del nuevo Centro Transmisor, pueden sintonizar sin dificultades.

Para más información, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Gestión y Operaciones de la Red de La Habana, a través del teléfono 7 6203644 o al 59978370.