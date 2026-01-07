Principales acontecimientos en Santiago de Cuba durante el 2025

Santiago-de-Cuba en el 2025

En el año 2025 la provincia de Santiago de #Cuba sufrió los embates de tres fenómenos meteorológicos: la intensa sequía, las lluvias asociadas a la tormenta Imelda y el huracán Melissa. Este último provocó severos daños en las infraestructuras de los servicios básicos, dejando a su paso afectaciones en redes eléctricas, sistemas hidráulicos, comunicaciones y vías de acceso. Para los santiagueros, el 28 de octubre se convirtió en la madrugada más larga y tormentosa, una noche en la que el viento y la incertidumbre marcaron cada minuto.

caravana por Cienfuegos

Reeditan en Cienfuegos paso de la caravana de la libertad

  • Sin comentarios
Reeditan en Cienfuegos paso de la caravana de la libertad
Redacción Caribe
Leer más

MINSAP mantiene comunicación con brigada médica cubana que labora en Venezuela

  • Sin comentarios
MINSAP mantiene comunicación con brigada médica cubana que labora en Venezuela
Gisela García Rivero
Leer más

Cuba rinde homenaje a combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela

  • Sin comentarios
Cuba rinde homenaje a combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
11:30 Documental "mÁs Que Amor, FrenesÍ"
12:00 Mesa Redonda
13:00 Ntv Del Mediodía
● EN VIVO
14:00 Documental "mujeres De La Clandestinidad"
15:00 Revista En Tiempo Real

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba