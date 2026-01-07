Principales acontecimientos en Santiago de Cuba durante el 2025

En el año 2025 la provincia de Santiago de #Cuba sufrió los embates de tres fenómenos meteorológicos: la intensa sequía, las lluvias asociadas a la tormenta Imelda y el huracán Melissa. Este último provocó severos daños en las infraestructuras de los servicios básicos, dejando a su paso afectaciones en redes eléctricas, sistemas hidráulicos, comunicaciones y vías de acceso. Para los santiagueros, el 28 de octubre se convirtió en la madrugada más larga y tormentosa, una noche en la que el viento y la incertidumbre marcaron cada minuto.