Prevén en Matanzas arrancada técnica de nueva planta de biometano antes del 4 de abril

En fase final del montaje se encuentra una nueva planta de biometano en el municipio matancero de Martí, cuyos impulsores prevén realizar la arrancada técnica antes del próximo 4 de abril, paso previo al ajuste de parámetros para su inauguración en saludo al aniversario de la Victoria de Girón.

Sobeida María Reyes Martínez, directora de Desarrollo en el Gobierno Municipal, explicó que las acciones constructivas y de ensamblaje de equipos marchan conforme a lo planificado, con el objetivo de disponer cuanto antes de esta tecnología que aprovechará residuales agropecuarios para la generación de gas metano con fines energéticos.

“Esperamos que para el 19 de abril ya puedan circular los cinco ómnibus que, abastecidos con este biocombustible, permitirán ofrecer servicio de transporte urbano en el municipio, y conectarlo además con Cárdenas y Matanzas”, precisó la funcionaria.

La planta forma parte de las acciones del gobierno cubano por fomentar el uso de fuentes renovables de energía y sustituir importables en el sector del transporte. Su puesta en marcha en el territorio yumurino contribuirá además al saneamiento ambiental, al dar tratamiento a residuos orgánicos generados en instalaciones pecuarias de la zona.

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