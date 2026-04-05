Adiós a un gigante de las artes escénicas: falleció Jorge Losada Moreno

La cultura cubana perdió este domingo a una de sus figuras más queridas, el actor Jorge Losada Moreno, quien falleció a los 92 años, confirmó la Agencia Actuar en sus perfiles institucionales.

Losada fue un pilar del cine, la televisión y el teatro del país, con una carrera que abarcó más de seis décadas; inició su labor artística en los años 50 como declamador en la radio y, posteriormente, se consolidó en las tablas y las pantallas.

A lo largo de su vida, participó en más de 60 piezas teatrales, destacándose en obras como «La verdad sospechosa», «Las preciosas ridículas» y «Llévame a la pelota».

Durante la década del 80, brilló como comediante en el Teatro Musical de La Habana, escenario en el que interpretó títulos icónicos como «Maestra Vida», «Pedro Navaja», «El Decamerón», «Don Quijote de La Rampa» y «El Caballero de Pogolotti».

En la televisión, fue rostro habitual en la revista musical Los domingos no están contados y protagonizó series como «Los abuelos se rebelan», «Los papaloteros», «SOS Divorcio», «Día y noche» y la telenovela «Las huérfanas de la Obrapía».

Además, desempeñó funciones de subdirector en el Estudio Lírico de La Habana, sitio en el que laboró junto a la soprano Alina Sánchez, en producciones representadas internacionalmente.

Su talento y versatilidad le valieron numerosos lauros, entre ellos el Premio al Mejor Actor de Teatro otorgado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en 1987, por su papel en «El Caballero de Pogolotti».