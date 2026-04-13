Presidente de Cuba recorre Empresa Militar Industrial Granma en La Habana

Tomada del sitio del Presidencia Cuba en X.

El primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este lunes instalaciones de la Empresa Militar Industrial Granma en La Habana.

 

Acompañado por los miembros del Buró Político generales de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las FAR y del Interior respectivamente, el jefe de Estado destacó los aportes de esta importante empresa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a la economía del país.

Foto tomada del sitio del Presidencia Cuba en X.

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