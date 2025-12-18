Presidente de Cuba asistió al lanzamiento del proyecto “25 para el 25”

Proyecto 25 para el 25

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió esta tarde al lanzamiento en nuestro país del proyecto “25 para el 25”, una iniciativa de la mandataria de #México, Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo distribuir de manera gratuita dos millones y medio de #Libros a jóvenes de 15 a 30 años en América Latina. En la presentación de los primeros ejemplares, en la sede del Capitolio Nacional, participaron dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, así como una representación de la juventud cubana.

