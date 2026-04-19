Presidente de Cuba asistió a clausura de la V edición del Coloquio Internacional Patria

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asisitió a la clausura del Coloquio Internacional Patria desarrollado entre los días 16 y 18 de abril, en La Habana. En la cita estuvieron presentes el Miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda; la integrante del Comité Central y Jefa de su Departamento Ideológico, Yuniasky Crespo Baquero; la Vice Primera Ministra, Inés María Chapman y el Vice Primer Ministro, Eduardo Martínez Díaz. Durante tres jornadas, los más de 150 participantes internacionales y los 3 mil nacionales debatieron sobre buenas prácticas comunicacionales e informativas. En la declaración final se reafirmó el carácter político, histórico y estratégico del encuentro que rindió homenaje a la Victoria de Girón y al Líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.