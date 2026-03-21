Presidente cubano agradece a convoy Nuestra América por su solidaridad

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió este viernes, en el Palacio de Convenciones de La Habana, con los organizadores e integrantes del convoy Nuestra América.

Durante el encuentro, Díaz-Canel expresó su gratitud por el respaldo que ofrece esta iniciativa en un momento tan difícil para el archipiélago.

Junto a altos miembros del Partido, incluyendo al miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, así como el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García, el presidente  subrayó la importancia de la solidaridad internacional en la actual situación que enfrenta el país.

El convoy Nuestra América, que agrupa a diversas organizaciones y activistas, resulta fundamental en la movilización de recursos y la visibilización de la realidad cubana ante la comunidad global.

Otros detalles, en video.

 

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