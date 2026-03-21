Presidente cubano agradece a convoy Nuestra América por su solidaridad

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió este viernes, en el Palacio de Convenciones de La Habana, con los organizadores e integrantes del convoy Nuestra América.

Durante el encuentro, Díaz-Canel expresó su gratitud por el respaldo que ofrece esta iniciativa en un momento tan difícil para el archipiélago.

Intercambiamos con los eurodiputados Marc Botenga, Ilaria Salis, Emma Fourreau y Domenico Lucano, que visitan nuestro país como parte del #ConvoyNuestraAmérica. Les agradecimos por sus firmes muestras de apoyo y solidaridad con nuestro pueblo y su compromiso con la lucha de… pic.twitter.com/34ErDYELHN — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 21, 2026

Junto a altos miembros del Partido, incluyendo al miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, así como el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García, el presidente subrayó la importancia de la solidaridad internacional en la actual situación que enfrenta el país.

Nos reunimos con @davidrkadler, coordinador de la Internacional Progresista; Jeremy Corbyn, diputado británico; Gerardo Pisarello, diputado español; María Fernanda Carrascal, congresista colombiana; y Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventudes… pic.twitter.com/zenVzFIVqL — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 21, 2026

El convoy Nuestra América, que agrupa a diversas organizaciones y activistas, resulta fundamental en la movilización de recursos y la visibilización de la realidad cubana ante la comunidad global.

Otros detalles, en video.