Preside Marrero Cruz sesiones de los consejos provinciales de Cienfuegos y Villa Clara

El miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, encabezó este viernes el Consejo Provincial Extraordinario en Cienfuegos.

La cuenta oficial del Gobierno en la red digital X informa que movilizar todas las capacidades del territorio para resolver los problemas es el objetivo de estas sesiones.

En la cita, la gobernadora de la Perla del Sur llamó a elevar el rigor en el enfrentamiento al delito y fortalecer el vínculo con el pueblo.

