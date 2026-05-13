Preside Díaz-Canel ceremonia de condecoraciones a campesinos cubanos

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realizó el acto de entrega de condecoraciones estatales a afiliados de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Acompañado por miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central, así como por el presidente de la ANAP, Félix Duarte Ortega, el mandatario cubano entregó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República a tres campesinos, en reconocimiento a sus trayectorias laborales.