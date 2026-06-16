Prensa Latina reafirma su compromiso con la realidad latinoamericana

La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina cumple, este martes, 67 años de fundada y sus profesionales lo celebraron en el Memorial José Martí, de La Habana.

Fundada el 16 de junio de 1959, Prensa Latina surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer una mirada propia del Sur global frente a los grandes monopolios informativos.

Foto: Tomada de PL.

Proyectos entre Cuba y Rusia abogan por innovación sanitaria

  • Sin comentarios
Proyectos entre Cuba y Rusia abogan por innovación sanitaria
Gisela García Rivero
Leer más

Cuba apuesta por avanzar y resistir

  • Sin comentarios
Cuba apuesta por avanzar y resistir
Redacción Caribe
Leer más

Canciller cubano destaca logros sanitarios pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos

  • Sin comentarios
Canciller cubano destaca logros sanitarios pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL
16:00 SERIE DOCUMENTAL "LOS PASOS DE LA GUERRA"
16:30 CARIBE NOTICIAS
● EN VIVO
17:00 ENLACE NACIONAL
17:30 DOCUMENTAL "DOS CORAZONES EN UN MISMO LATIDO (II)"

Más vistos

Envía Raúl carta a combatientes del Ejército Occidental por aniversario 65 de su fundación

Solidaridad de Rusia con Cuba frente a acciones de EE. UU.

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba. 

Convocan a Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista

Canciller cubano denuncia que bloqueo de EE. UU. impide distribución de ayuda solidaria