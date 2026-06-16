Prensa Latina reafirma su compromiso con la realidad latinoamericana

La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina cumple, este martes, 67 años de fundada y sus profesionales lo celebraron en el Memorial José Martí, de La Habana.

Felicidades a @PrensaLatina_cu, en el 67 aniversario de su fundación por Che y Massetti. Su histórico papel como difusor de la verdad crece hoy, ante la reemergencia del fascismo y el avance de la colonización cultural, cuando el imperio disfraza sus mentiras con alta tecnología. pic.twitter.com/TPNA0Ls51s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 16, 2026

Fundada el 16 de junio de 1959, Prensa Latina surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer una mirada propia del Sur global frente a los grandes monopolios informativos.

Foto: Tomada de PL.