Perceptible temblor de 6,5 grados en el occidente de Cuba

Premian en Artemisa a ganadores del concurso Amigos de las FAR

La provincia de Artemisa acogió, este miércoles, la ceremonia de premiación provincial del concurso Amigos de las FAR, certamen que cada año convoca a las nuevas generaciones de todo el país a fortalecer los vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y promover los valores patrióticos e históricos de la nación.

El acto estuvo encabezado por Gladys Martínez Verdecia, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización en el territorio, quien reconoció el entusiasmo de los niños, adolescentes y jóvenes participantes.

Foto: Tomada de El artemiseño

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