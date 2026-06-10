Premian en Artemisa a ganadores del concurso Amigos de las FAR

La provincia de Artemisa acogió, este miércoles, la ceremonia de premiación provincial del concurso Amigos de las FAR, certamen que cada año convoca a las nuevas generaciones de todo el país a fortalecer los vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y promover los valores patrióticos e históricos de la nación.

El acto estuvo encabezado por Gladys Martínez Verdecia, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización en el territorio, quien reconoció el entusiasmo de los niños, adolescentes y jóvenes participantes.

Foto: Tomada de El artemiseño