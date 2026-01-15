Pinar del Río rinde solemne homenaje a los héroes caídos en Venezuela

Pinar del Río acoge con profundo dolor y firmeza revolucionaria la ceremonia de homenaje póstumo a los valientes combatientes caídos en la hermana República Bolivariana de Venezuela tras el cobarde ataque estadounidense del pasado 3 de enero.

Desde la occidental provincia vueltabajera, autoridades del Partido, el Gobierno, las FAR y el pueblo en general se congregan para rendir tributo a estos hijos de la Patria, reafirmando ante el mundo la solidaridad inquebrantable de Cuba con Venezuela y su más categórico rechazo a la agresión imperialista.

Detalles en el siguiente material



