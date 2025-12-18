Pierde Cuba a un gran periodista: Manolo Rodríguez Salas

Con profundo dolor, el Canal Cubano de Noticias informa que el periodista Manuel Antonio Rodríguez Salas, conocido en el crédito de sus reportes como «Manolo», falleció este miércoles 17 de diciembre en La Habana, a consecuencia de un paro cardíaco.
