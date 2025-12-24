Participa presidente Díaz-Canel en acto de entrega de un donativo procedente de China

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en el acto de entrega de un donativo de China destinado a la educación. Así lo informó el propio mandatario en su cuenta en la red digital X.

El jefe de Estado precisó, además, que la donación consistió en táblets para estudiantes cubanos en situación de discapacidad. Díaz-Canel agradeció este gesto al embajador del gigante asiático en nuestro país, Hua Xin, y a su pueblo. El donativo refuerza las relaciones bilaterales entre ambas naciones, que en septiembre pasado arribaron a su aniversario 65.

  • Sin comentarios
