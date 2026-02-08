Montaje de tecnologías solares refuerza producción en Mayabeque

El Ministerio de la Industria Alimentaria ejecuta el montaje de tecnologías que aprovechan fuentes renovables para asegurar vitalidad energética en líneas de producción. Esto contribuye al enfrentamiento del bloqueo energético aplicado por el Gobierno de #EstadosUnidos, para intentar asfixiar a #Cuba.

Proyectos como el de una fábrica perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos de Güines, en Mayabeque, confirman la utilidad del uso de la irradiación solar para generar electricidad.

Detalles en vídeo

